شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق الأجهزة اللوحية 26٪ مع ارتفاع الطلب على الشاشات الكبيرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت جائحة COVID-19 الكثير من الناس إلى البقاء في منازلهم، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول الترفيه المنزلي، وقد سجلت الشركات المصنعة للكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول نموًا هائلاً في المبيعات والشحنات في الأشهر القليلة الماضية، كما ارتفع سوق الأجهزة اللوحية أيضا، بحسب GSM الهندى.

ووفقًا لتقرير صادر عن Canalys، نما سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 26٪ على أساس سنوي وسجلت جميع الشركات المصنعة الخمس الكبرى زيادة في الشحنات كما في الربع الثاني من عام 2020.

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فيما كشف Ishan Dutt ، وهو أيضًا محلل في Canalys، أن المنافسة الداخلية على الشاشات في المنزل تم حلها بسهولة من خلال شراء المزيد والمزيد من الأجهزة، خاصة عندما يحتاج الجميع إلى جهاز للتعليم والعمل عن بُعد والترفيه، كما ساعد السعر الأقل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والكمبيوتر المحمولة الأشخاص على اختيار الأجهزة اللوحية، وكانت الأجهزة القابلة للفصل من بين أكثر الحلول التي تم شراؤها.

على جانب آخر، كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة مبيعات هواتف أيفون خلال الربع الثاني من 2020، حيث ساهم السوق الصيني بنسبة كبيرة من مبيعات الشركة خلال الفترة ما بين شهر أبريل ويونيو، وقد حققت شركة أبل نسبة كبيرة من مبيعات هواتف الأيفون خلال الربع الثاني خلال 2020 في السوق الصيني بشكل خاص، حيث استطاع السوق الصيني أن يشهد زيادة في المبيعات بنسبة 225% خلال هذه الفترة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد كشفت شركة الأبحاث السوقية CINNO عن مبيعات هواتف الأيفون التي وصلت إلى 13 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي ساهم في الزيادة السنوية في مبيعات ابل بنسبة 62%، فيما ساهم السوق الصيني بشكل خاص في ارتفاع مبيعات هواتف الأيفون، حيث قامت عملاق التكنولوجيا بشحن 500000 وحدة إلى السوق الصيني، مما ساهم في انتعاش مبيعات سلسلة هواتف iPhone 11 بشكل كبير.