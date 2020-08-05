انطباعات Google Pixel 4a المميزات و العيوب و التعليق على السعر

Google Pixel 4a صدر رسميًا بعد انتظار طويل جدًا فثلاثة اشهر من التأجيل كانت كفيلة بأن يصبح هذا الهاتف الأكثر انتظارًا في عام 2020 و بما انه صدر رسميًا فحان الوقت للإنطباعات حول هاتف جوجل الجديد. فماذا نتوقع من الهاتف؟. و هل سعره مناسب لمواصفاته ام لا؟. لنتحدث في هذا المقال قليلًا حول هاتف Google الجديد

مواصفات Google Pixel 4a

المعالج Qualcomm Snapdargon 730G الشاشة بحجم 5.81 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12.2MP مع فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 3140mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

مميزات Google Pixel 4a

الكاميرا

اذا ذكر هاتف Pixel ذكرت الكاميرا. ففي الواقع الهاتف يحمل نفس كاميرا Pixel 4 الأساسية بنفس معالجة الصور الهائلة التي تقدمها جوجل. الهاتف يتوقع ان يقدم تجربة تصوير فوق فوق الممتازة. خاصة مع توافر اوضاع كالـ Astrophotography mode في الهاتف. و التحكم في الـHDR بسهولة. و غيرها من مميزات Pixel 4 نفسه. لازالت جوجل تتمتع بتفوق بارز في عالم التصوير الفوتوجرافي و لذلك نتوقع كاميرا هائلة. رغم انها كاميرا وحيدة

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الأداء

لا نتوقع من الأداء غير انه سيكون ممتازًا. معالج Qualcomm Snapdragon 730G اثبت نفسه في عدة اجهزة انه يستطيع تقديم اداء فوق الممتاز بدون مشاكل. و لذلك لا نتوقع ان يكون الأداء سيئًا من هذا المعالج فمعالج Qualcomm سيؤدي الغرض بشكل كبير و لن تواجه مشاكل اداء نهائيًا.

الشاشة

في الواقع الشاشة جيدة جدًا. لكنها ليست مميزة. هي ميزة ان الشركة اهتمت بوضع شاشة جيدة في هذا السعر الشاشة بحجم 5.81 من نوع OLED للأسف بمعدل تحديث 60Hz لكن ليست معضلة ان استعملوا 90Hz كانت ستكون هناك مشكلة اخرى سأعرضها لاحقًا. و لكن من ناحية الشاشة فلا مشكلة

مميزات اخرى

الهاتف به سماعات Stereo

الهاتف لايزال يحمل مدخل السماعات 3.5mm

تحديثات Google المستمرة لفترة اطول بعض الشئ

عيوب Google Pixel 4a

البطارية

بطارية بسعة 3140mah؟. لماذا؟. نحن في عالم ببطاريات بسعة اقل شئ 4000mah فكيف لبطارية بهذا الحجم ان تصبح بطارية يوم كامل؟. مع شاحن 18Watt فقط في وجود شواحن 25Watt بنفس الفئة فماذا تفعل جوجل؟. لذلك فهاتف جوجل من ناحية البطارية ليس جيدًا و ربما لن يكون خيارًا مثاليًا من ناحية البطارية

الخامات كما يبدو

لا اعترض على الخامات كثيرًا و على هواتف كثيرة من ناحية الخامات و لكن في Google pixel 4a انا اشعر ان الخامات سيئة نوعًا ما. او كثيرًا ما. فالهاتف من الصور يظهر كأنه رخيص لأنه من البلاستيك المقوى او ما يسمى بالبولي كاربونيت و من تجربتي لهذه الخامات فهي ليست مناسبة لهاتف من المفترض ان يكون مميزًا. لذلك لم تعجبني الخامات لكن جربها اولًا لتستطيع الحكم عليها

عيوب اخرى

الهاتف بدون مدخل ذاكرة خارجية

سعر Google Pixel 4a

سعر Google Pixel 4a يساوي 350 دولار و لكن ان قمت بشرائه من على Amazon فسيصل حتى باب منزلك بسعر 7200 جنيه بدون اي مصاريف اضافية. اتدري ما السبب الذي يدفعك لشراء الهاتف؟. كاميراته في هذا السعر فقط لا ميزة اخرى في هذا الهاتف تدفعك الى شرائه عوضًا عن منافسه Galaxy A71 فهو يتعادل مع A71 في كل شئ. بتفوق في الكاميرا بسبب جودتها. و يخسر في البطارية. اذا اردت رأيي فسأشتريه بسبب واحد فقط. انه Google Pixel و انا احب هذه الهواتف بعض الشئ. و سأحاول ان اتغاضى عن عيوبه

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