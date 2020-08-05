تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض إصدارات سامسونج المقرر الإعلان عنها في حدث Unpacked اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال ساعات حدث سامسونج Unpacked الذي تقدم فيه سلسلة Galaxy Note 20، وساعة Galaxy Watch 3، مع هاتف Galaxy Z Fold 2 من بين أجهزة أخرى، وقبل بداية الحدث بساعات كُشِف عن مقاطع فيديو تستعرض منتجات سامسونج المرتقبة.

كشفت مقاطع الفيديو التي نشرت عبر صفحة Evan Blass اليوم عن الأجهزة المقدمة من سامسونج اليوم خلال حدث Unpacked، ويوضح مقطع الفيديو تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 2.

كما يكشف مقطع الفيديو عن تصميم هاتف Galaxy Note 20 Ultra، وأيضاً جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي، إلى جانب إصدار جديد من سماعات Galaxy Buds اللاسلكية، وساعة Galaxy Watch 3 الذكية.

وتوضح مقاطع الفيديو الإصدارات المقرر الإعلان عنها اليوم خلال الحدث، حيث تستعد العملاق الكوري للإعلان عن 5 من الأجهزة الجديدة، والتي شغلت بالفعل العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة.

ويظهر هاتف Galaxy Z Fold 2 في مقطع الفيديو باثنان من الشاشات، مع ثقب في الشاشة الداخلية لكاميرة السيلفي، وشاشة خارجية بحجم أكبر من الإصدار الحالي.

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ولقد أكدت تسريبات Blass في وقت سابق على إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لإصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي، والتي تشمل الفضي، والذهبي، والأحمر إلى جانب اللون الأزرق.

كما يوضح أحد مقاطع الفيديو هاتف Galaxy Note 20 Ultra والذي يتيح للمستخدم تشغيل الألعاب بكفاءة على xCloud عن طريق ذراع تحكم خارجية.

أيضاً تكشف سامسونج خلال الحدث عن سماعة Galaxy Buds Live، حيث تقدم سامسونج السماعة بتصميم يضم رأس مطاطي لتثبيت السماعة داخل الأذن، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول مواصفات منتجات سامسونج خلال الحدث اليوم.

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