تكنولوجيا: سوني تحقق مبيعات أكثر من 110 مليون وحدة من جهاز الألعاب PlayStation 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة سوني أن تحقق رقم قياسي جديد بمبيعات جهاز الألعاب PlayStation 4، الذي سجل مبيعات تتخطى 110 مليون وحدة منذ إنطلاق وحدة الألعاب رسمياً إلى الأسواق حتى الآن.

أعلنت شركة سوني مؤخراً عن تقريرها المالي للربع الثالث من 2020، والذي كشفت من خلاله عن المبيعات الجيدة لجهاز الألعاب PlayStation 4، الذي حقق إيرادات بقيمة 18.6 مليون دولار، أي بزيادة سنوية بنسبة 2%.

ولقد ساهمت خدمات الألعاب بشكل خاص بحصة كبيرة من إيرادات سوني، حيث سجل قطاع الألعاب أرباح بقيمة 124 مليار ين، كما حقق PS4 مبيعات تصل إلى 1.9 مليون وحدة خلال هذا الربع، لتصل المبيعات التراكمية منذ إنطلاق جهاز الألعاب وحتى الآن إلى 112.3 مليون وحدة.

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من جانب أخر سجلت ألعاب PS4 مبيعات 91 مليون وحدة خلال هذا الربع، حيث ساهمت الألعاب الرقمية بنسبة 74% من إجمالي مبيعات الألعاب، أيضاً سجلت الإشتراكات في خدمة الألعاب PlayStation Plus عدد 44.9 مليون مشترك الآن، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإشتراكات مع إطلاق PS5.

ولقد أكدت سوني خلال إعلانها عن التقرير المالي لهذا الربع، على خططها لإطلاق جهاز ألعاب PS5 قريباً إلى الأسواق، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الجهاز سيتوفر في خريف هذا العام بسعر 499 دولار.

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