شاهد iPad Pro 2020 الجديد يخضع لإختبارات الخدش والحرق والثني

فاطمة أيت طالب - دبي -

قامت شركة آبل في الأونة الأخيرة بإطلاق iPad Pro 2020 في نسختين، واحدة بحجم 12.9 إنش والأخرى بحجم 11 إنش. أما وقد قلنا ذلك، فقد قرر اليوتيوبر الشهير Zack Nelson، صاحب قناة JerryRigEverything إخضاع النسخة الأصغر من هذا الجهاز اللوحي لمجموعة من إختبارات الصلابة.

من غير المعتاد أن يقوم Zack Nelson بإخضاع الأجهزة اللوحية لهذه الإختبارات، ولكن النتائج كانت مثيرة للإهتمام على الرغم من ذلك. تبلغ تكلفة جهاز iPad Pro 2020 نحو ما يكلفه الهاتف iPhone XR، لذا فإن الجهاز اللوحي الأحدث من شركة آبل ليس رخيصًا على الإطلاق.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة أنفقت كل تركيزها على جعل الجهاز اللوحي رقيقًا قدر الإمكان ونسيت تدعيم صلابة الهيكل أيضًا. في حين تم تغطية شاشة الجهاز اللوحي بطبقة زجاجية، إلا أنها رقيقة جدًا. وعندما يتعلق الأمر بإختبار الثني، فأنت على الأرجح لن تكون قادرًا على حشو هذا الجهاز اللوحي الكبير الحجم في جيب بنطالك، ولكن قد تجلس عليه دون قصد بينما يكون على الأريكة أو شيء من هذا القبيل.

في هذه الحالة، قد تكون النتيجة سيئة للغاية لأن الإختبارات أظهرت أن جهاز iPad Pro 2020 يخضع للثني بسهولة. لذا، فإن الإستنتاج الأساسي هنا هو أنه إذا قررت شراء iPad Pro 2020، فتأكد من تعاملك معه بلطف وبقدر كبير من الإهتمام.