ملاك Chromebook سيحصلون على إشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في Google Stadia Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تخطط للحصول على حاسوب Chromebook، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة جوجل أطلقت مؤخرًا عرضًا ترويجيًا جديدًا يبدو أنه سيتيح لملاك Chromebook الوصول مجانًا لمدة ثلاثة أشهر إلى خدمة Google Stadia Pro. سينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين إشتروا جهاز Chromebook بعد يونيو 2017، لذلك يجب أن يتمكن العديد من الملاك الحاليين من الإستفادة من هذا.

ومع ذلك، يجب أن تعرف أن هذه مجرد هدية مجانية لمدة ثلاثة أشهر مما يعني أنه بعد ذلك، ستحتاج إلى مواصلة الدفع للوصول إلى خدمة Google Stadia Pro. أيضًا، الإشتراك المجاني مخصص فقط لـ Google Stadia Pro، لذلك ستحتاج إلى شراء ألعابك الخاصة غير المدرجة في المكتبة التي تأتي مع إشتراك Google Stadia Pro.

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هذه ليست في الواقع إستراتيجية تسويق سيئة لأننا نتخيل أن شركة جوجل سترغب في إستفادة المزيد من الأشخاص من خدمة بث الألعاب السحابية الخاصة بها. في حين أن Google Stadia أطلقت بعض الوعود في البداية، فالمراجعات التي صدرت بعد ذلك مباشرة كانت مختلطة ولم تكن مواتية للشركة.

ومع ذلك، إذا كنت تفكر في تجربة خدمات بث الألعاب عبر السحابة مثل Google Stadia، فنحن نفترض أن الوقت مناسب تمامًا للقيام بذلك. هناك الكثير من المزايا الأخرى التي تقدمها شركة جوجل لمستخدمي Chromebook، لذلك توجه إلى موقع جوجل على الويب للتحقق من ما هو متاح لك.