سعر و مواصفات Google pixel 4a – مميزات و عيوب جوجل بكسل 4 اي

هاتف Google Pixel 4a ما بين الإحباط و الجودة العالية. هاتف ممتاز اذا طلبته من امازون الله سيصل الى باب منزلك بسعر 7200 جنيه مصري لكن ليس بأحسن مواصفات في هذا السعر. المعالج موجود في عدة هواتف فلا غبار عليه. الكاميرات معروفة من تجربة بكسل 4 من جوجل. و بطارية محبطة

هاتف Google Pixel 4a ممتاز جدًا ان اردت تجربة Android عالية. لكن البطارية لا تعطيك لمحة إيجابية من الإستعمال و لا اتوقع ان يليق بها اسم بطارية اليوم الكامل. لذلك Google pixel 4a ممتاز. اذا كنت لا تبحث عن بطارية جيدة