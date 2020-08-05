تكنولوجيا: vivo تقدم هاتف iQOO 5 قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865 وذاكرة LPDDR5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo للإعلان قريباً عن هاتف iQOO 5 في الذكرى السنوية العاشرة للشركة، واليوم رصدت حملة الهاتف الترويجية على شبكة الإنترنت مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ينطلق حدث vivo القادم في 17 من أغسطس الجاري للإحتفال بالذكرى السنوية للشركة، وإطلاق إصدار مميز من خط إنتاج iQOO، حيث يعد هاتف iQOO 5 أول الهواتف الذكية المميزة بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أعتمد هاتف iQOO 5 اليوم عبر TUV Rheinland إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لاحقاً هذا الشهر، كما رصد الهاتف بالفعل في قوائم JD.com التي كشفت عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً لأحدث التسريبات أن ينطلق هاتف iQOO 5 برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية.

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أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف iQOO 5 شاشة بحجم 6.44 إنش، مع كاميرة رباعية في الجهة الخلفية تضم مستشعر telephoto، مع مستعر رئيسي وأخر بزوايا عرض واسعة.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 4440 mAh، مع شاحن بقدرة 120W الذي سيدعم شحن فائق السرعة خلال 15 دقيقة فقط.

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