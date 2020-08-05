سوق الأجهزة اللوحية ينمو بنسبة 26% بسبب إرتفاع الطلب على الشاشات الكبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - أجبرت جائحة COVID-19 الكثير من الناس على البقاء في منازلهم، مما أدى إلى إرتفاع الطلب على حلول الترفيه المنزلي. سجلت الشركات المصنعة للحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة نموًا هائلاً على مستوى المبيعات والشحنات في الأشهر القليلة الماضية، ونفس الأمر ينطبق على الأجهزة اللوحية أيضًا.

وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، نما سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 26 في المئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت جميع الشركات المصنعة الخمسة الكبرى زيادة في الشحنات في نفس الربع.

لا تزال آبل تقود سوق الأجهزة اللوحية بفضل وقوفها وراء شحنات هائلة تعادل ضعف شحنات سامسونج التي تعتبر أقرب منافس لها. وفقا للمحلل Ben Stanton من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فإن البائعين وشركات الإتصالات ومتاجر التجزئة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية قدموا خصومات هائلة مثل توفير 60 يومًا من الإنترنت غير المحدود للأجهزة اللوحية الموجهة للتعليم، والتسليم في الوقت المناسب عبر الإنترنت وتحسين المبيعات عبر الإنترنت.

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كشف Ishan Dutt، وهو محلل آخر في مؤسسة Canalys أن المنافسة الداخلية على الأجهزة المحمولة في المنزل تم حلها بسهولة من خلال شراء المزيد والمزيد من الأجهزة، وخاصة عندما يحتاج الجميع إلى جهاز للتعليم والعمل عن بُعد والترفيه.

كما ساعد السعر المنخفض عن سعر الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة على دفع المزيد من الأشخاص لشراء الأجهزة اللوحية، وكانت الأجهزة القابلة للفصل من بين أكثر الأجهزة التي تم شراؤها.