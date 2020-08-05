إكتشاف ثغرة أمنية في Apple Secure Enclave تُعرض المعلومات الحساسة للمستخدمين للخطر

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الأمنية العتادية التي تأتي مع أجهزة آبل هي رقاقة Secure Enclave. في الأساس، يتم تخزين جميع المعلومات الحساسة وتشفيرها في هذه الرقاقة، مثل كلمات المرور ومعلومات بطاقات الإئتمان والمعلومات البيومترية مثل بصمات أصابعك.

الفكرة هي أنه بإستخدام Secure Enclave، لن يكون بمقدور حتى القراصنة الذين تمكنوا من فتح iPhone الخاص بك من الوصول إلى هذه المعلومات الحساسة. لسوء الحظ، يبدو أن الباحثين إكتشفوا ثغرة أمنية لم يتم ترقيعها حتى الآن والتي من المحتمل أن تسمح لهم بالوصول إلى مكونات Secure Enclave.

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الأخبار السيئة هي أن هذا يبدو أنه يؤثر على عدد كبير من منتجات آبل التي يعود تاريخها إلى iPhone 5S، بالإضافة إلى حواسيب Mac من آبل التي تستخدم رقاقات Apple T1 و Apple T2، وكذلك أجهزة مثل Apple Watch و Apple TV و Apple HomePod. الخبر السار هو أن شركة آبل قامت منذ ذلك الحين بإصلاح هذا الخلل في المعالجين Apple A12 و Apple A13، مما يعني أن الأجهزة الجديدة لن تتأثر.

أيضًا، الخبر السار الآخر هو أن هذا النوع من الإختراقات يفرض على المُخترق الوصول الفعلي إلى جهازك، مما يعني أن الإختراق عن بُعد بإستخدام هذه الثغرة الأمنية غير ممكن، لذلك في معظم الأحيان، ستكون في آمان.