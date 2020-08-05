شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيتناول رواد الفضاء على القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فكتور دوبروفولسكى، كبير مصممى الغذاء لرواد الفضاء فى معهد بحوث الأغذية المركزة، أن طعام رواد الفضاء الروس على القمر سيتضمن أغذية معلبة ومنتجات بحاجة لوضعها فى ماء ساخن، وقال دوبوفولسكى، فى تصريح لمجلة "روسكى كوسموس"، "يمكن أن يتشكل طعامهم من مواد غذائية جاهزة للاستهلاك وهى باردة، مثل معلبات اللحوم والأسماك، وفواكه مجففة، وحلويات وخبز، وكذلك الأطعمة المجففة بالحرارة أو بطريقة التجفيف بالتجميد، مثل الوجبات الخفيفة والأطباق الأولى والثانية والحلويات والعصائر والمشروبات".

ووفقا له، يجرى حاليا تحضير مثل هذه الأغذية لرواد البعثات القمرية الروسية، مشيرا إلى أن خصوصية النظام الغذائى "القمري" تتضمن استخدام أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية، ذات الحماية من الإشعاع، ومضادة للأكسدة وغيرها، التى تخفض التأثير السلبى للوسط المحيط على جسم الإنسان، حسب روسيا اليوم.

ووفقا للبرنامج القمرى الروسى، يخطط لهبوط رواد الفضاء الروس على سطح القمر عام 2030.

جدير بالذكر أعلن يفجينى دودوروف المدير التنفيذى لمؤسسة "تقنية الأندرويد" التى صنعت الروبوت "فيودور"، أن الروبوتات سوف تستخدم على نطاق واسع فى بناء القاعدة الروسية على القمر، وقال دودوروف، فى تصريح لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء: "إذا كان رواد الفضاء يقومون بجميع المهام على متن المحطة الفضائية الدولية، فإنهم على القمر لا يمكنهم العمل أكثر من أسبوع أو أسبوعين. لذلك ستقوم الروبوتات بخدمة البنى التحتية الفضائية، خلال فترة تبادل البعثات المأهولة، حيث سيقومون ببناء المساكن وأعمال أخرى".