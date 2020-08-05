تكنولوجيا: تيك توك مش أولهم.. تعرف على عمليات الاستحواذ التكنولوجية الأعلى فى التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى مايكروسوفت محادثات لشراء منصة TikTok لمشاركة الفيديوهات التى تحظى بشعبية كبيرة من المالك الصينى ByteDance ، ويمكن أن يصل سعر الصفقة إلى 50 مليار دولار - وهو أحدث تقييم قدمه المستثمرون إلى TikTok، وفقًا لتقرير حديث لرويترز، مما سيجعلها ثانى أعلى صفقة استحواذ على الإطلاق، إذ ستكون أعلى بكثير من الأسعار المدفوعة فى عشرات عمليات الاستحواذ الكبرى، وفيما يلى عمليات الاستحواذ الأعلى قيمة: اشترت Microsoft LinkedIn فى عام 2016 مقابل 26.2 مليار دولار .

فى عام 2016 مقابل 26.2 مليار دولار اشترت شركة Hewlett-Packard شركة Compaq فى عام 2001 مقابل 25 مليار دولار .

شركة فى عام 2001 مقابل 25 مليار دولار استحوذت فيس بوك على WhatsApp فى عام 2014 مقابل 22 مليار دولار .

فى عام 2014 مقابل 22 مليار دولار حصلت نوكيا على شركة Alcatel-Lucent فى عام 2015 مقابل 16.6 مليار دولار .

فى عام 2015 مقابل 16.6 مليار دولار اشترت Walmart موفع Flipkart الهندى للتسوق الإلكترونى فى 2018 مقابل 16 مليار دولار .

موفع الهندى للتسوق الإلكترونى فى 2018 مقابل 16 مليار دولار اشترت إنتل شركة MobileEye فى عام 2017 مقابل 15 مليار دولار .

فى عام 2017 مقابل 15 مليار دولار اشترت أمازون شركة Whole Foods فى عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار .

فى عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار استحوذت مايكروسوفت على Skype فى عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار .

فى عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار حصلت مايكروسوفت على GitHub فى عام 2019 مقابل 7.5 مليار دولار .

فى عام 2019 مقابل 7.5 مليار دولار اشترت مايكروسوفت نوكيا فى عام 2014 مقابل 7.2 مليار دولار .

استحوذت جوجل على Nest فى عام 2014 مقابل 3.2 مليار دولار .

استحوذت جوجل على فى عام 2014 مقابل 3.2 مليار دولار اشترت مايكروسوفت aQuantive فى عام 2007 مقابل 6.3 مليار دولار، فى محاولة لاقتحام عالم الإعلانات الرقمية.

فى عام 2007 مقابل 6.3 مليار دولار، فى محاولة لاقتحام عالم الإعلانات الرقمية. اشترت شركة آبل بيتس فى عام 2014 مقابل 3 مليارات دولار .

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