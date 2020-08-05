تكنولوجيا: جوجل تستعد لإيقاف خدمة Google Play music في ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البحث على خططها لإيقاف خدمة Google Play music بشكل نهائي خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تستبدل بخدمة YouTube Music.

بدأت شركة جوجل في إتخاذ خطوات لتحويل مستخدمي خدمة Google Play Music إلى خدمة YouTube Music قبل إيقاف خدمة Google Play Music بشكل كامل في ديسمبر.

قامت شركة جوجل بتحديث خدمة YouTube Music بمجموعة من المميزات الجديدة خلال الفترة الماضية إستعداداً لنقل المستخدمين وقوائم التشغيل، والمفضلة من خدمة Google Play Music المقرر إيقافها قبل نهاية هذا العام.

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أيضاً من المقرر أن تبدأ شركة جوجل خلال شهر سبتمبر في إيقاف تطبيق Google Play Music في حنوب إفريقيا و نيوزيلندا، بينما يتوقف بث التطبيق في الأسواق العالمية الأخرى خلال شهر أكتوبر، على أن يتم إيقاف الإشتراك بشكل تلقائي.

كما أكدت جوجل على أن قوائم التشغيل ومكتبة الأغاني، وأيضاً المحتوى في Google Play Music لن يتم حذفه، على أن يتم نقل المحتوى إلى YouTube Music حتى شهر ديسمبر، أيضاً لن يتاح لمستخدمي Google Play Music في الوقت الحالي شراء محتوى جديد في التطبيق.

يذكر أن تطبيق YouTube Music يقدم الآن مجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل تصميم جديد لواجهة التشغيل، مع تبويب جديد لإستكشاف المحتوى في التطبيق، كما يتكامل التطبيق مع خدمات جوجل.

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