هذه هي الطريقة التي جعلت بها شركة جوجل الهاتف Google Pixel 4a رخيصًا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية المتوسطة، والذي أطلقت عليه إسم Google Pixel 4a. سعره البالغ 350 دولار أمريكي يجعله أرخص مقارنة مع العديد من الهواتف الذكية المتوسطة البارزة الأخرى التي تم إطلاقها هذا العام والتي تشمل iPhone SE 2020 و OnePlus Nord. إذن كيف تمكنت جوجل من جعل هذا الهاتف رخيصًا جدًا؟

أثناء حديثه مع موقع Engadget، كشف نائب رئيس قسم إدارة منتجات Google Pixel في شركة جوجل، السيد Brian Rakowski عن بعض الأشياء المهمة بشأن العملية التي تنطوي عليها إنشاء الهاتف. في البداية، ربما لاحظتم أنه لم يتم إطلاق نسخة XL من الهاتف، وهو يتوفر باللون الأسود فقط بدلاً من العديد من الألوان الأخرى.

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ووفقا للسيد Brian Rakowski، فقد أوضح أن الخيارات المتاحة كانت محدودة مما ساعد الشركة على خفض التكاليف، وهذا ما سمح بدوره للشركة على تقليص سعر الهاتف. ووفقا له، فقد صرح بالقول : ” نحن نحد من الخيارات المختلفة التي نقوم بها. ركزنا جميع مواردنا على الأسود. نحن لم نقم بإطلاق طراز XL. وهذا أعطانا بعض الكفاءات هناك “.

وكشف أيضًا أن الهاتف Google Pixel 4a مصمم ليكون هاتفًا أسهل في التصنيع بحيث يتضمن مكونات أقل من هواتف Google Pixel الأخرى. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف Google Pixel 4a سيكون قادرًا على تحدي آبل و iPhone SE 2020 الخاص بها والذي تردد أنه يتمتع بنجاح كبير جدًا في العديد من الأماكن حول العالم.