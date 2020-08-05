شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Teams يدعم مكالمات الفيديو تضم 20 ألف مشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن مزايا جديدة قادمة إلى خدمة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها - Teams، حيث قالت الشركة في منشور مدونة رسمي إنها ستضيف هذه الميزات إلى خطة اتصالات متقدمة جديدة، والتي يمكن إضافتها إلى أي اشتراك مدفوع من Microsoft 365 أو Office 365.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكجزء من هذه الخطة الجديدة، ستدعم مايكروسوفت ما يصل إلى 20000 مشارك في وضع الحدث المباشر للعرض فقط وما يصل إلى 1000 مشارك للاجتماعات التفاعلية، وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح Microsoft Teams أيضًا للمستخدمين بإضافة العلامة التجارية لشركاتهم إلى الاجتماعات لإلقاء نظرة احترافية.

وستقدم مايكروسوفت نسخة تجريبية مجانية لمدة 60 يومًا من Advanced Communications عبر مركز إدارة Teams أو عبر موقع Microsoft Teams في منتصف أغسطس.

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كذلك فهناك ميزة أخرى طرحتها شركة Microsoft تسمى Teams Calling، وهى نظام هاتف قائم على السحابة يقال أنه يسهل الاتصال بأي شخص، مع أي جهاز وحتى التنقل بسلاسة بين الدردشة والمكالمات والاجتماعات بناءً على احتياجات المستخدمين.

وتعد Teams Calling حلاً آمنًا وقويًا تستخدمه كل من مراكز الاتصال الكبيرة والأفراد على حد سواء، وقالت مايكروسوفت في منشور المدونة أنه يمكن نشرها بسرعة باستخدام خطة الاتصال الحالية أو خطة اتصال مايكروسوفت في أسواق محددة، وأخيرًا، وسعت الشركة أيضًا دعمها لهواتف Skype for Business (3PIP) لما بعد عام 2023، بحيث يتمكن المستخدمون من الاستمرار في استخدام هواتف Skype for Business الحالية الخاصة بهم أثناء انتقالهم إلى Teams.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة ميزات الاتصال الأساسية على هواتف SIP من Cisco وYealink و Polycom وغيرها مع Teams، وقالت مايكروسوفت إن دعم هواتف SIP سيكون متاحًا في النصف الأول من عام 2021.