شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يستعد لإطلاق ميزة جديدة لمنافسة TikTok مع خطط الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى حظر TikTok ، قرر تطبيق Snapchat إطلاق ميزة جديدة لجذب المستخدمين وحل محل التطبيق الصينى، إذ سيكون لدى المستخدمين قريبًا القدرة على إضافة الأغاني إلى الفيديوهات من كتالوج الشركة "القوي" للموسيقى، والذي ينبع من عدد من الصفقات مع شركاء الصناعة مثل Warner Music Group و Universal Music Group.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عند إلقاء نظرة سريعة على الموسيقى، يمكن للمستخدمين التمرير لأعلى لرؤية صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان، وهناك أيضًا خيار "تشغيل هذه الأغنية" حتى تتمكن من الاستماع إلى الأغنية الكاملة على منصة البث المفضلة لديك مثل Spotify و Apple Music و SoundCloud .

قال متحدث باسم Snap : "نحن نعتمد باستمرار على علاقاتنا داخل صناعة الموسيقى، ونتأكد من أن النظام البيئي الموسيقي بأكمله (الفنانين والعلامات وكتاب الأغاني والناشرين وخدمات البث) يرى قيمة في شراكاتنا".

وسيتم إصدار الميزة الجديدة على هذا الخريف في الولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا وأستراليا، وقالت الشركة في بيان: "تم تصميم Snapchat ليكون أداة اتصال للأصدقاء المقربين، وهناك قيمة هائلة في توصيات الموسيقى من صديق إلى صديق، وسيتمكن مستخدمو سناب شات من تكوين اتصال أعمق بالفنانين والأغاني التي يحبونها، سواء داخل أو خارج المنصة."