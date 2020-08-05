شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من VGI إلى DVI و HDMI.. إيه الفرق بين منافذ الشاشة المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك كل كارت شاشة العديد من المنافذ المختلفة التى تتيح وصل هذه البطاقات بشاشات العرض، وقد تطورت هذه المنافذ بمرور الزمن من VGI الى DVI وHDMI وفيما يلى نعرض أبرز الفروق والاختلافات بين هذه المنافذ كما يلى:

منفذ VGA:

هو اختصار لـ Video Graphics Array كما يعرف أيضا باسم D-sub، وهو محول قياسي مستند على المعيار التناظري المصمم من أجل شاشات CRT والذي اطلق في عام 1987، وهو يحتوي على 15 أبرة، لكن هذا المنفذ يعاني من بعض المشاكل حيث يسبب هذا المنفذ الضجيج الكهربائي، تشوه في الصورة، وخطأ في تقييم البكسلات للصورة عند إخراجها للشاشة.

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منفذ DVI:

هو اختصار لـ Digital Visual Interface وهو يعتبر منفذ رقمي موجه نحو شاشات LCD، وشاشات LED، وقد تم تطويره عام 1999، وهو يتيح تجنب تشوه الصورة والضجيج الكهربائي، ويدعم هذا المنفذ دقة 1600×2560 و2400×3840 مع معدل إطارات 60، وهو منفذ يضم 29 أبرة، مع ملاحظة أنه هناك 3 انواع من منفذ DVI، هم منفذ DVI-D وهو منفذ رقمي فقط، ومنفذ DVI-A وهو منفذ تناظري فقط، بينما منفذ DVI-I فهو منفذ رقمي وتناظري.

منفذ HDMI:

هو اختصار لـ High-Definition Multimedia Interface هو عبارة عن منفذ ذو واجهة فيديو/صوت صغيرة الحجم والشكل من أجل بث بيانات فيديو غير مضغوطة وبيانات صوتية رقمية مضغوطة وغير مضغوطة من جهاز متوافق مع منفذ HDMI، نحو جهاز صوتي رقمي متوافق، وقد ظهر هذا النوع في عام 2002، وهو يضم 19 إبرة، وهو قادر على دعم دقة عرض كبيرة مثل 1600×2560 ودقة 2160×4096 مع معدل إطارات 60.