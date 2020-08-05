شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف قصة اسم متصفح "جوجل كروم" وعلاقته بالعربيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جوجل كروم متصفح الإنترنت الأكثر شهرة واستخداما حول العالم، إذ تم تطويره بواسطة جوجل لنظام التشغيل Microsoft Windows ، وتم طرحه لاحقًا إلى Linux و macOS و iOS و Android حيث أصبح المتصفح الافتراضى المدمج فى نظام التشغيل، ورغم هذه الشهرة الواسعة إلا أن الكثيرين لا يعرفون قصة تسمية هذا المتصفح بهذا الاسم.

قصة اسم "جوجل كروم"

تم تسمية المنتج باسم "Chrome" كاسم رمزى لمشروع التطوير الأولى، لأنه مرتبط بالسيارات السريعة والسرعة، واحتفظت جوجل به كإسم الإصدار النهائى.

وقال جلين مورفى، رئيس قسم التصميم بـ Google Chrome ، حول سبب أصل وأسباب اختيار هذا الاسم: "حصلنا على تصويت "اختيار اسم الرمز" فى وقت مبكر من دورة التطوير، و كانت الأسماء التى جاءت من تلك المنافسة رهيبة جدًا لدرجة أننا كنا سعداء جدًا عندما طرح أحد العملاء المحتملين وأعلن أن الاسم الرمزى سيكون "Chrome" ، على الأرجح لأنه يحب السيارات السريعة، وعندما حان الوقت لاختيار اسم حقيقى للمنتج للشحن، تمسكنا بـ "Chrome" لأنه أثناء التطوير، كنا جميعًا نحب المنتج بشدة، وقد واجهت الأسماء الجديدة صعوبة فى كسر وتحسين الروابط التى شكلناها بالفعل بالاسم الرمزى، وربطهه الناس بالفعل بالمحركات والسيارات السريعة اللامعة.

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جدير بالذكر تم إصدار المتصفح لأول مرة علنًا فى 2 سبتمبر 2008 لنظام التشغيل Windows XP والإصدارات الأحدث كإصدار تجريبى مع 43 لغة مدعومة رسميًا، وكإصدار عام مستقر فى 11 ديسمبر 2008.