تعرف على كود تحويل فليكسات فودافون مصر

يمكنك أن تستخدم كود تحويل فليكسات فودافون مصر لتتمكن من تحويل الفليكسات أو نقلها من مستخدم لآخر لتتمكن من إرسال الفليكسات إلى صديقك أو عائلتك بدلاً من تحويل الرصيد مباشرةً.

الفليكس بالطبع كما تعرفون هو الوحدة التي تتعامل بها فودافون، فالفليكس الواحد يمثل دقيقة مكالمات محلية أو واحد ميجابايت مع استخدام انترنت الهواتف المتحركة لذا فيمكنك من خلال تحويل الفليكسات ان تحول دقائق أو رصيد إنترنت لأي شخص ترغب فيه.

تفاصيل خدمة تحويل الفليكسات من فودافون مصر :

تقدم فودافون مصر هذه الخدمة حتى لا تفقد الفليكسات الخاصة بك مع قرب إنتهاء باقة الفليكسات الخاصة بك ويمكنك من خلال خدمة تحويل الفليكسات أن تتمكن بسهولة من نقل الفليكسات الخاصة بك قبل إنتهاء باقتها الخاصة ولكي لا تخسرها ابداً.

هناك شروط لاستخدام خدمة تحويل الفليكسات فلا يمكنك أن تقوم بتحويل أكثر من 50% من إجمالي الفليكسات التي تمتلكها داخل باقتك الأساسية بالإضافة إلى أن الحد الأقصى للمستقبل والذي يمكنه أن يستقبله هو 250 فليكس فقط.

تنتهي الفليكسات المحولة بعد إنتهاء الباقة بحد اقصى 7 أيام فقط لا غير.

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لا يمكن للعميل المستقبل أن يستقبل فليكسات أخرى قبل أن يستخدم الفليكسات القديمة التي استقبلها أولاً، يجب عليك أن تمضي شهر على الأقل على خدمة كنترول فليكس ولن تستفيد بالخدمة في حالة اشتراكك في نظام ضعف الباقة أو أي عروض ضعف باقة.

تكلفة تحويل الفليكسات في فودافون :

تكلفة تحويل الـ50 فليكس هى 50 قرش.

تكلفة تحويل الـ100 فليكس هى 1 جنيه.

تكلفة تحويل الـ150 فليكس هى 1.50 جنيه.

تكلفة تحويل الـ200 فليكس هى 2 جنيه.

كود تحويل فليكسات فودافون :

لتتمكن من تحويل فليكسات فودافون قم باستخدام كود :

#عدد الفليكسات*رقم الموبايل*880*.

لمعرفة تفاصيل كل الفليكسات التي قمت بتحويلها وغيرها قم بالاتصال بـ #60* .

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