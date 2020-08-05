جوجل تُطلق الإعلانات الترويجية الأولى للهاتف Google Pixel 4a

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنه بشكل رسمي يوم أمس، قامت شركة جوجل اليوم بإطلاق ثلاثة إعلانات ترويجية جديدة للهاتف Google Pixel 4a، وهي الإعلانات الترويجية التي تسلط فيها شركة جوجل الضوء على أهم ميزات ومواصفات هاتفها المتوسط الجديد.







Advertisements

للتذكير، الهاتف Google Pixel 4a الجديد يضم شاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3140mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Google Pixel 4a الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12.2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 تدعم ميزات مثل Night Sight و Portrait Mode و Top Shot، فضلا عن تقنية تثبيت الصورة OIS. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.

سيتم عرض الهاتف Google Pixel 4a للطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 349 دولار أمريكي، وسيتم البدء بشحن الطلبات رسميًا يوم 20 أغسطس. وبغض النظر عن الولايات المتحدة الأمريكية، فالهاتف Google Pixel 4a سيصل كذلك لكل من أستراليا، كندا، فرنسا، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، إسبانيا وتايوان.