الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo K7 5G مع المعالج SD765G وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A72 5G في شهر يوليو الماضي، قامت شركة Oppo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo K7 5G.

الهاتف Oppo K7 5G الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Oppo K7 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وإلى جانب ذلك، الهاتف Oppo K7 5G الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن بقوة 30W من خلال منفذ USB Type-C، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.2، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويدعم البلوتوث 5.0.

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عمومًا، الهاتف Oppo K7 5G سيكون متوفرًا بأربعة ألوان تشمل الأسود والأبيض اللؤلؤي والأزرق المتدرج للأحمر والأزرق، وسيكلف ما يُعادل 285 دولار أمريكي لنسخة 128GB، وما يُعادل 330 دولار أمريكي لنسخة 256GB. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي علمًا أنه يجري عرضه حاليًا للطلب المسبق في الصين.