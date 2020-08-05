تقرير جديد يقترح إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series على مرحلتين

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن المشاكل التي تواجه سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل وكيف يمكن أن تؤثر على عملية إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series هذا العام. في الواقع، أكدت شركة آبل في الأسبوع الماضي صحة هذه الشائعات عندما قالت أن هواتفها الذكية الجديدة ستصل إلى السوق في وقت متأخر عن المعتاد، مما يعني في وقت ما من شهر أكتوبر.

لكن هذا التقرير الجديد الصادر من موقع DigiTimes يدعي أن عملية إطلاق هواتف iPhone 12 Series الجديدة ستتم على مرحلتين. سيتم في المرحلة الأولى إطلاق iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro المزودين بشاشات 6.1 إنش بينما سيتم في المرحلة الثانية إطلاق iPhone 12 المزود بشاشة 5.4 إنش وiPhone 12 Pro Max المزود بشاشة 6.7 إنش.

Advertisements

لسوء الحظ، لا توجد معلومات حول موعد حدوث عمليات الإطلاق المجزأة هذه، ولكن وفقا لأشخاص على دراية بقضايا سلسلة التوريد، سيبلغ إنتاج PCB ذروته بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من المعتاد. لذلك من المحتمل أن نرى جميع هواتف iPhone الأربعة الجديدة على رفوف المتاجر في أواخر شهر أكتوبر.