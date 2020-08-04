ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء.. وأمطار تضرب بعض المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الأربعاء، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق متفرقة من شمال وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (84 – 33)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 34 22

سيوة 39 24

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 23

رأس سدر 39 26

نخل 38 21

نويبع 37 28

طابا 36 29

كاترين 33 24

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 39 28

أبو رماد 39 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 37 30