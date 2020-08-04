شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يجب عليك تقديم بياناتك الحقيقية عند إنشاء حساب جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كل مرة تريد فيها إنشاء حساب جديد في موقع ما على الإنترنت، هل سألت نفسك: كم عدد المواقع التي قدمت لها بياناتك الشخصية ومعلوماتك، مثل: الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات والمعلومات مع استخدامك للإنترنت على مرّ السنين.

هذه البيانات والمعلومات يمكن أن يستخدمها مجرمو الإنترنت لإنشاء ملف تعريف لك بقليل من البحث عبر الإنترنت، فهل يجب عليك تقديم بياناتك ومعلوماتك الشخصية الحقيقية في كل مرة تقوم فيها بإنشاء حساب جديد في موقع على الإنترنت؟

حسنًا، إذا فكرت جيدًا ستجد أنه لا يوجد سبب يدفعك لتقديم تفاصيل حقيقية عن حياتك عند إنشاء حساب جديد في أي موقع تريد استخدامه، فبعض المواقع لا تتطلب ذلك، مثل: موقع نتفليكس الذي لا يهمه المحتوى الذي تشاهده طالما كان عمرك فوق 18 عامًا.

وبالمثل، نجد أن المنتديات أو مواقع الأخبار بصورة عامة لا تتطلب أن تقدم إليها بياناتك الشخصية، مثل: تاريخ الميلاد أو العنوان؛ لأنها لن تستفيد منها بشكل مباشر، بل غالبًا ما تقوم ببيع هذه المعلومات للشركات الإعلانية، أو تستخدمها بنفسها لاستهدافك بالإعلانات، ومن ثم نجد أنه في معظم الأحيان ستتمكن من الوصول إلى هذه الخدمات بشكل جيد حتى لو قدمت معلومات شخصية مزيفة.

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النقطة الأساسية هي أن إعطاء مواقع الويب معلومات مزيفة يجعل الأمر أكثر صعوبة على مجرمي الإنترنت في الحصول على تفاصيل بياناتك الشخصية في حالة اختراقهم لهذه المواقع، التي يمكن استخدامها بعد ذلك كجزء من هجوم سرقة الهوية، أو يمكنهم محاولة إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك باستخدام معلوماتك الحقيقة التي قدمتها عند مطالبتهم بذلك، مثل: عنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

بالطبع، الجزء الأصعب من هذه الطريقة هو تذكر المعلومات المزيّفة التي استخدمتها في حالة التسجيل في موقع ما، هنا على الأقل يمكنك فقط تبديل شهر ميلادك أو اليوم، ولكن لا تقدم جميع تفاصيل ميلادك الحقيقي بشكل كامل.

ويمكنك استخدام تاريخ ميلاد أحد الأقارب بدلاً من ذلك، أو يمكنك استخدام عنوان قديم بدلاً من عنوانك الحالي، أو عنوان بريد إلكتروني غير رسمي، طالما أنك تسجل في خدمة معينة لا تتطلب إدخال هذه المعلومات بصورة صحيحة عند إنشاء حساب جديد، فيجب أن تكون على ما يرام لاستخدام أي موقع أو خدمة بتسجيل بيانات مزيفة، خاصة إذا كنت ستستخدم هذا الموقع أو الخدمة مرة واحدة فقط.

وإذا كنت قلقًا من نسيان تفاصيل بياناتك المزيفة التي تقدمها عند إنشاء حساب جديد في كل مرة يتطلب فيها الأمر ذلك، فيمكنك كتابة التفاصيل الخاصة بك في مستند نصي، ثم تخزينها في إحدى خدمات التخزين السحابي أو في هاتفك، أو كمسودة في عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي الذي تستخدمه بشكل رسمي في معاملاتك عبر الإنترنت.