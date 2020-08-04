تكنولوجيا: سوني تستعد للإعلان عن ثلاثة إصدارات من الهواتف الذكية المميزة في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من سوني اليوم، على خطط الشركة لإطلاق ثلاثة من الإصدارات المميزة من هواتف الشركة خلال 2021.

أشار مصدر التسريبات التي جاءت من سوني إلى أن الشركة تعود في العام المقبل بإصدار نماذج Compact وPremium من هواتف الشركة المميزة، كما تشير التوقعات إلى أن سوني تقدم ثلاثة إصدارات من سلسلة Xperia في بداية 2021، حيث يأتي الإصدار الأول compact، مع إصدار عادي وأيضاً إصدار أعلى بحجم أكبر.

وتشير التوقعات إلى أن شركة سوني تخطط للعودة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية وإستعادة حصتها السوقية التي فقدتها على مدار السنوات الأخيرة لصالح كلاً من شركة سامسونج، وابل إلى جانب جوجل.

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ولقد كشف فرع Sony في الصين عن إقتراح جاء في الاجتماع السنوي للمساهمين بتغيير تسمية الشركة إلى “Sony Group”، على أن يتم التغيير إلى التسمية الجديدة في أبريل من عام 2021.

وتعد سوني شركة متعددة الجنسيات إختصت في تطوير الأجهزة الإلكترونية، حيث تأسست الشركة في 1946 عبر Masaru Ibuka وAkio Morita، ويقع المقر الرئيسي الشركة اليوم في طوكيو في اليابان، ومن المقرر أن تنتقل الشركة إلى التسمية الجديدة بعد مرور 60 عام.

أيضاً أشار Yoshida Kenichiro الرئيس التنفيذي لشركة سوني إلى أن التغيير إلى تسمية “Sony Group” الجديدة تهدف به الشركة تحقيق الإستفادة الكاملة من تنوع قطاعات الشركة وتطوير وتعزيز أعمال الشركة خلال الفترة القادمة.

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