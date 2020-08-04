تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث جهاز iMac بحجم 27 إنش بمعالجات جديدة وSSD في الإصدار الرئيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة iMac، حيث تقدم الإصدار المميز بحجم 27 إنش بمعالجات جديدة، كما تدعم الإصدار الرئيسي المميز بحجم 21.5 إنش بذاكرة SSD.

أضافت شركة ابل اليوم مجموعة من الإصدارات الجديدة لخط إنتاج Mac، حيث يأتي الإصدار المميز بحجم شاشة 27 إنش بترقية في المعالج المستخدم، دون أن يطرأ أي تغيير على التصميم الخارجي للجهاز.

ويأتي جهاز iMac الجديد بحجم 27 إنش بمعالج جديد وأيضاً كرت شاشة جديد، مع كاميرة webcam مميزة بأعلى دقة مع تحسينات في الآداء في الإضاءة المنخفضة، وإعدادات جديدة للصوتيات تتضمن ميكروفون “studio-quality” الذي يقدم غالباً من ابل في مجموعة مختارة من أجهزة MacBook Pro.

أيضاً تدعم ابل الإصدارات الجديدة بذاكرة SSD بدءاً من الإصدار الرئيسي المميز بحجم 21.5 إنش في الشاشة، وأيضاً الإصدار المميز بحجم 27 إنش.

وتقدم ابل الإصدارات الجديدة من أجهزة iMac بالجيل العاشر من معالجات إنتل “Comet Lake”، والتي تختلف بين معالجات بعدد 6 من الأنوية أو 8 من الأنوية، كما يتوفر إختيار للترقية بعدد 10 من الأنوية.

أيضاً تقدم ابل الإصدارات الجديدة بكرت شاشة AMD Radeon Pro 5300 أو Radeon Pro 5500 XT في الإصدار الرئيسي بعدد 7 من الأنوية، والتي ترتكز على معمارية RDNA من AMD، كما سيتاح للمستخدمين الترقية إلى 5700 أو 5700 XT.

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كما يضم النموذج المميز بكرت شاشة 5700 XT ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت GDDR6 VRAM، لذا سيكون النموذج المميز بحجم 27 إنش من أجهزة iMac أول إصدار يجمع بين أفضل مواصفات في الذاكرة وكرت الشاشة.

أيضاً تنطلق الإصدارات الجديدة بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت وفقاً للنموذج والتكوينات، كما تصل السعة التخزينية إلى 8 تيرابايت، كما يأتي النموذج المميز بحجم 27 إنش بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، أيضاً يأتي الإصدار الجديد بوزن أقل 8.95 كجم.

كما تنطلق الإصدارات الجديدة بتقنية True Tone لضبط الشاشة بشكل تلقائي، أيضاً تأتي الشاشة بكاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل بفتحة عدسات f/2.2.

أسعار أجهزة iMac الجديدة

نموذج مميز بمعالج Core i5 بعدد 6 من الأنوية، وسرعة 3.1GHz، مع 4 جيجا بايت، وكرت شاشة AMD Radeon Pro 5300، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، بسعر 1799 دولار

نموذج مميز بمعالج Core i5 بعدد 6 من الأنوية، وسرعة 3.3GHz ، مع 4 جيجا بايت، وكرت شاشة AMD Radeon Pro 5300، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، بسعر 1999 دولار.

نموذج مميز بمعالج Core i7 بعدد 8 من الأنوية، وسرعة 3.8GHz ، مع 4 جيجا بايت، وكرت شاشة AMD Radeon Pro 5500 XT، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، بسعر 2299 دولار.

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