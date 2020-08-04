تكنولوجيا: MEDIATEK تتوقع زيادة في الإيرادات بنسبة 30% في الربع الثالث من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة MediaTek في تصريحاتها اليوم على توقعات الشركة بتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 30% خلال الربع الثالث من عام 2020.

إستطاعت شركة MediaTek أن تحقق إستفادة كبيرة من الحظر الأمريكي الذي فرض على بعض الشركات الصينية، حيث كانت الشركة التايوانية الإختيار الأول للكثير من الشركات خلال 2020.

إتجهت الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لتصميم رقاقات المعالج الخاصة بها، أو إختيار شركة كوالكوم لدعم هواتفها الذكية من الفئة المميزة برقاقات معالج تقدم أفضل آداء، بينما إتجهت شركة MediaTek خلال السنوات الماضية إلى التركيز على دعم الهواتف منخفضة التكلفة برقاقات المعالج.

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ولقد ساهم الحظر الأمريكي الذي فرض على الشركات الصينية إلى إتجاه هذه الشركات لإختيار معالجات MediaTek، بشكل خاص مع تطور إصدارات الشركة التايوانية، وأيضاً إطلاق الإصدارات الجديدة من معالجات 5G من الفئة المتوسطة، ومع حظر الشركات الأمريكية المصنعة للمعالجات أو التكوينات الخاصة بالمعالجة من توريد شحنات جديدة للشركات الصينية، ستكون ميديا تيك الإختيار الأول لهذه الشركات خلال الأشهر المقبلة.

أيضاً أشارت MediaTek في توقعاتها الأخيرة إلى أن الشركة ستحقق زيادة في الإيرادات بنسبة 30% عن الربع السابق، كما توقعت الشركة تحقيق إيرادات تصل إلى 27.9 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 22% عن الربع السابق، أيضاً أكدت MediaTek على أن سلسلة معالجات Dimensity 5G ستساهم بنسبة كبيرة في شحنات الشركة خلال الفترة القادمة، كما أشارت إلى أنها تتوقع زيادة في أرباح التشغيل بنسبة تتراوح من 41.5% إلى 44.5%.

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