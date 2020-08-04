تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة لهاتف Mate 40 Pro المرتقب من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أحدث الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف هواوي المرتقب Mate 40 Pro الذي يظهر بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع شاشة بحواف منحنية.

تتجه الأضواء للعملاق الصيني في ترقب للإعلان عن سلسلة Mate 40 الجديدة، واليوم يظهر هاتف Mate 40 Pro في صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن تصميم بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة بملامح تصميم هاتف Huawei P40 Pro الحالي.

جاءت التسريبات السابقة لتكشف عن شاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 40 Pro، والتي تظهر دون أي ثقوب، لذا إتجهت التوقعات إلى أن هواوي تستعد لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة في سلسلة Mate 40.

وفي الصور ثلاثية الأبعاد التي كشف عنها اليوم ظهر هاتف Mate 40 Pro بتصميم ثقب الشاشة المزدوج بحجم صغير في الشاشة، كما يضم الهاتف اثنان من المستشعرات في الجزء العلوي، حيث تشير التوقعات إلى أن المستشعر الأول هو IR، بينما لم توضح التسريبات الغرض من المستشعر الثاني.

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كما تظهر الكاميرة في الجهة الخلفية من الهاتف في وحدة دائرية الشكل تجمع مستشعرات الكاميرة، كما يختلف تصميم هاتف Mate 40 Pro عن الإصدار السابق Mate 30 Pro، حيث يضم الإصدار الجديد زر التحكم في مستوى الصوتيات في الإطار الجانبي للهاتف إلى أعلى زر التشغيل، لذا لن يأتي بخاصية اللمس كما في الإصدار السابق.

أيضاً أكدت الصور ثلاثية الأبعاد على التصميم المنحني للشاشة، كما كشفت عن عن تصميم نحيف جداً لحواف الشاشة، حيث تأتي الحواف في الجزء العلوي والسفلي بشريط نحيف يحدد بداية ونهاية الشاشة.

يذكر أن هواوي تقدم هاتف Mate 40 Pro دون خدمات جوجل، حيث ينطلق هذا الإصدار بخدمات هواوي HMS التي تأتي بتحسينات وتجربة أفضل في هذا الإصدار.

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