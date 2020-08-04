شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتحول تويتر لموقع باشتراك شهرى؟ دليل جديد يكشف خطط الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تويتر مؤخرًا خططه لإضافة نسخة باشتراك شهرى من الموقع، لذا بدأ فى استطلاع أعضائه لتحديد الميزات التى تستحق رسومًا، وظهرت تغريدة تعرض عددًا من الميزات التى يمكن أن تكون جزءًا من النموذج المدفوع، بما فى ذلك نافذة مدتها 30 ثانية للتراجع عن التغريدات وتخصيص الملف الشخصي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يطلب الاستطلاع من المستخدمين تحديد الميزات التى يعتقدون أنها الأكثر أهمية والتى تعتبر الأقل أهمية.

وأكد جاك دورسى الرئيس التنفيذى لتويتر خطط الشركة الشهر الماضى فى مكالمة هاتفية مع المحللين، قائلاً: "من المحتمل أن ترى بعض الاختبارات هذا العام للنُهج الجديدة المدر للدخل على منصة Twitter .

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حتى الآن، يقدم تويتر خدمته بشكل مجانى مع تحقيق عائد عن طريق تمكين الشركات الأخرى من شراء الإعلانات المستهدفة ونشرها فى الأقسام المناسبة لتظهر لدى المستخدمين الذى يصل عددهم إلى ملايين.

ومع ذلك، فقد عانى الدخل الإعلانى للمنصة مالياً من آثار جائحة فيروس كورو ومن مقاطعة الإعلانات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات العدالة العرقية فى الولايات المتحدة.

وقال دورسى فى يوليو، وفقًا لـ CNN Business: "نريد أن نتأكد من أن أى خط جديد من الإيرادات يكمل أعمالنا الإعلانية، ونحن نعتقد أن هناك عالمًا يكون فيه الاشتراك مكملاً".شارك مستخدم تويتر أندرو روث لقطة من الاستطلاع، والتى تكشف عن عدد من الميزات المتاحة فى نموذج الاشتراك، والتى تتضمن غعطاء المستخدمين القدرة على التراجع عن التغريدات المرسلة، وتخصيص الملفات الشخصية بألوان وروابط وأيقونات مختلفة، ونشر مقاطع فيديو خمس مرات أطول، وهناك أيضًا خيار للعثور على موظفين محتملين على الموقع.

هناك أيضًا إمكانية للدفع لرؤية عدد قليل من الإعلانات أو عدم وجودها على النظام الأساسى، والذى كان المصدر الرئيسى لإيرادات تويتر.