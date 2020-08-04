أفضل 5 مواقع تحميل قوالب بوربوينت جاهزة مجانية

سينقذك تحميل قوالب بوربوينت جاهزة مجانية في حالة كنت متأخراً عن عملك أو عن تقريرك الشهري بدلاً من أن تضطر لتصميم القالب من الصفر ووضع جميع اللمسات الجمالية والفنية عليه، ربما أيضاً تنقذك قوالب بوربوينت الجاهزة إن لم تكن متمكناً من التصميم والألوان وغيرها من الأمور مثلي، يمكنك دائماً الإعتماد على تحميل قوالب بوربوينت جاهزة لتنقذك في أزماتك واليوم سنقدم لك أفضل 5 مواقع يمكنك إستخدامها لتحميل قوالب بوربوينت جاهزة مجانية في 2020 .

ما يميز المواقع التي سنقدمها لك اليوم كونها تحتوي على الكثير من النماذج المختلفة والتي تصلح لجميع الأعمال المختلفة سواءً كنت ستقدم عرض بوربوينت في مدرستك أو استعراض مبيعات في عملك مثلاً أو حتى تقديم فكرة مشروع لمستثمر محتمل، كل هذا وأكثر متاح بشكل مجاني من خلال المواقع التي سنذكرها اليوم.

مواقع تحميل قوالب بوربوينت جاهزة مجانية :

جميع المواقع التي سنذكرها اليوم تحتوي على قوالب مجانية وأخرى مدفوعة والبعض الآخر سيحتوي على قوالب مجانية فقط دون وجود قوالب مدفوعة لذا لا تقلق كل ما ستحتاجه ستجده في هذا المقال اليوم .

موقع Behance :

يعتبر موقع Behance واحد من الأشهر المواقع عندما يتعلق الأمر بالتصميمات والقوالب والنماذج بشكل عام فهو يعتبر مثل منصة تواصل اجتماعي للفنانين والمهتمين بالتصميم بأنواعه لعرض أعمالهم عليه وبالطبع ستجد مجموعة من المستخدمين يجعلون أعمالهم مجانية ومتاحة للتحميل مجاناً .

طريقة استخدام الموقع بسيطة للغاية، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى موقع Behance عن طريق الضغط على الرابط السابق ثم في مربع البحث تقوم بكتابة Free ppt template أو أي جملة أخرى تقدم نفس المعنى لتجد أمامك مكتبة واسعة للغاية من الاختيارات المجانية للتحميل .

ولنقل بأنك إخترت واحد من القوالب المجانية للتحميل، كل ما عليك فعله الآن هو فتح صفحة هذا القالب كما ترى أمامك :

الآن قم بالبحث حتى تجد كلمة Download الموجودة بالأسفل أو أي جملة أخرى تخدم نفس المعنى كما ترى بالصورة بالأسفل .

هناك نقطة هامة يجب أن تراعيها عند استخدام موقع مثل Behance، المصمم أو الفنان الذي جعل هذا القالب متاحاً للتحميل مجاناً لا يستفيد بأي شكل مادي من الموقع ولكن يمكنك أن تفييده عن طريق الضغط على علامة Appreciate الموجودة إلى جانب اسمه أو صورته بالأسفل ، قم بالضغط عليها وإيصال شكرك لهذا المصمم على عمله المجاني الذي أتاحه لك .

إقرأ أيضاً : تحويل عرض PowerPoint إلى Google Slides ليعمل معها بسهولة

موقع SlideHunter :

هذه المرة موقعنا مخصص لقوالب PowerPoint الجاهزة، بالطبع كمستخدم أفضل التعامل مع Behance لأن مكتبته أوسع قليلاً وتحتوي على أعمال وتصاميم مميزة بحق ولكن يجب أن نقدم أكثر من موقع.

طريقة استخدم هذا الموقع سهلة للغاية كل ما عليك فعله هو فتح المواقع من خلال رابطه من هنا .

الآن ستفتح لك الواجهة الرئيسية للموقع كما تراها، يمكنك من خلال مربع البحث اختيار والبحث عن أي كلمات ترغب بها كعناوين ومحتوى للعرض الخاص بك، مثلاً كعرض أعمال Business مثلاً او غيرها من الأمور.

Advertisements

فور أن تختار العرض الذي ترغب في تحميله قم بالضغط عليه لتفتح صفحته أمامك كما ترى :

الآن توجه إلى اسفل الصفحة حتى ترى كلمة Download ثم قم بالضغط عليها، ستنتظر ثواني قليل قبل أن يبدأ التحميل مباشرةً، لن تحتاج إلى تسجيل وعمل حساب خاص بالموقع لتتمكن من فتحه وتحميل الملفات .

موقع leawo :

في الأصل هذا الموقع خاص ببرنامج يقوم بتحميل ملفات بوربوينت إلى فيديو أو أي صيغة أخرى تناسبك للعرض دون الحاجة إلى برنامج بوربوينت ولحماية حقوق الملكية الخاصة بك، ولكن هذا الموقع أيضاً يمنحك مجموعة عملاقة من الإختيارات الخاصة بقوالب مجانية يمكنك تحميلها واستخدمها كما ترغب، هناك الكثير من العنوانين والمواضيع الخاصة التي يمكنك تحميلها بسهولة من هذا الموقع.

طريقة استخدام الموقع بسيطة وسهلة للغاية، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع من رابطه هنا ثم التوجه إلى الفئة التي ترغب بها أو العرض الذي ترغب بتحميله أيا كان وتضغط عليه.

بمجرد الضغط على العرض ستظهر لك نافذة حفظ الملف وتكون متاحة أمامك لتحميلها وحفظها.

موقع E- Learning Heroes :

بينما يوحي إسم الموقع بأنه موجه للتعليم الإلكتروني إلا أنه يضم مجموعة كبيرة وواسعة للغاية من قوالب بوربوينت المجانية التي يمكنك تحميلها واستخدامها مجاناً مع أي برنامج بوربوينت بأي نسخة، الموقع يتميز بتصميماته الفريدة من نوعها والحضارية.

بالتأكيد ستجد قالباً ما يعجبك داخل هذا الموقع، يمكنك بسهولة الوصول إلى الموقع من خلال هذا الرابط ولتحميل القوالب كل ما عليك فعله هو الضغط على إسم القالب الذي ترغب في تحميله ليفتح لك صفحة التحميل كما ترى أمامك .

الآن قم بالضغط على كلمة Download لتبدأ تحميل القالب، مع الأسف الموقع لن يسمح لك بتحميل القوالب إلا بعد تسجيل الدخول بحسابك الخاص به، عمل الحساب مجاني تماماً لذا لا تقلق .

موقع slidebean :

يتميز هذا الموقع بأنه يوفر منصة كاملة وواجهة كاملة لتعديل وتصميم عروض بوربوينت بطريقة احترافية للغاية ومفيدة للغاية.

هذا الموقع يضم مجموعة كبيرة من القوالب التي تفييدك مهما كان مجال عملك وكانت حاجتك للقالب، العيب الوحيد هو طول عملية التسجيل والحاجة إلى عمل حساب خاص بالموقع واستخدامه من خلاله .

يمكنك الوصول إلى الموقع بطريقة سهلة عن طريق الضغط على هذا الرابط هنا .