ملحقات Playstation 4 ستعمل على جهاز Playstation 5، ولكن هناك تحذير

فاطمة أيت طالب - دبي - أجابت شركة Sony في أخر منشور لها على أحد الأسئلة المتكررة حول جهاز Playstation 5 القادم والدعم لوحدات التحكم الخاصة به. ولدينا بعض الأخبار السارة وبعض الأخباء السيئة.

الخبر السار هو أن جميع الملحقات المتوافقة مع Playstation 4 مثل مقود السباقات وعصى التحكم ومقود الطيران ستعمل مع ألعاب Playstation 5 و Playstation 4. الدعم يشمل وحدات التحكم PS Move Controllers و PlayStation VR Aim Controller من أجل ألعاب الواقع الإفتراضي. من ناحية أخرى، وحدات التحكم الخاصة بجهاز Playstation 4 ستكون متوافقة فقط مع ألعاب Playstation 4 التي يتم تشغيلها على Playstation 5.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون سماعات الرأس Sony Platinum Wirless Headset و Sony Gold Wireless Headset جنبًا إلى جنب مع جميع سماعات الطرف الثالث الأخرى التي تدعم الإقتران عبر منفذ USB أو منفذ 3.5mm متوافقة مع Playstation 5 ولكن التطبيقات المصاحبة الخاصة بها لن تعمل.

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أيضًا، في الجزء السفلي من المنشور، هناك إخلاء للمسؤولية يقول أنه لن تعمل جميع ملحقات البلاستيشن المرخصة أو ملحقات الطرف الثالث على Playstation 5. تقترح Sony أن تتصل بالشركة لمعرفة ما إذا كانت ملحقاتك ستعمل.