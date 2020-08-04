تسريبات Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Tab S7 و Galaxy Watch 3 تواصل تدفقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - هل أنت جاهز للحدث الكبير المقرر عقده يوم غد الأربعاء؟ ستقوم شركة سامسونج بالإعلان عن العديد من الأجهزة الجديدة في هذا الحدث، بما في ذلك تشكيلة Galaxy Note 20 Series، ولوحيات Galaxy Tab S7 Series، فضلا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live والساعة الذكية Galaxy Watch 3.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blas المعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر مجموعة من الصور الرسمية للهاتف Galaxy Z Fold 2 باللونين النحاسي والرمادي، ومجموعة من الصور الرسمية الأخرى للجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 بثلاثة ألوان مختلفة. وفي الأخير، هناك مقطع فيديو يعود لشركة الإتصالات الأمريكية AT&T يعرض لنا الساعة الذكية Galaxy Watch 3 مع تسليط الضوء على أهم الميزات والأشياء الجديدة التي تأتي بها، ويمكنكم إلقاء نظرة على جميع هذه التسريبات أدناه.

في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار حتى الغد، فبإمكانك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا حول أهم الأشياء التي سمعناها عن Galaxy Z Fold 2، أو هذه المقالة المفصلة هنا إذا كنت مهتمًا أكثر بـ Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7.

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