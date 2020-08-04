فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، كشفت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo عن تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 120W الخاصة بها، وهي التقنية التي تعد بشحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون 15 دقيقة فقط. اليوم، قامت العلامة التجارية iQOO بنشر إعلانًا تشويقيًا جديدًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مشيرة فيه إلى أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO 5 في اليوم 17 من شهر أغسطس الجاري.
يذكر الملصق التشويقي كل من ” 120W ” و ” 15 دقيقة ” مما يشير إلى أن هذا هو أول هاتف ذكي من الشركة يدعم تقنية الشحن السريع الجديدة. أظهر تسريب جديد من الحساب Digital Chat Station الأسبوع الماضي صورة لهاتف من iQOO يدعم الشحن السريع بقوة 120W، وقد يكون هذا الهاتف هو فعلاً Vivo iQOO 5.
من المتوقع أن يصل الهاتف Vivo iQOO 5 مع المعالج Snapdragon 865، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، والذاكرة العشوائية LPDDR5. نتوقع أيضًا شاشة AMOLED تدعم معدل التحديث 120Hz وميزة Always On Display.
كانت هذه تفاصيل خبر Vivo تؤكد وصول الهاتف iQOO 5 مع تقنية الشحن السريع 120W يوم 17 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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