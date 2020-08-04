الصور الحاسوبية للهاتف Huawei Mate 40 Pro تشق طريقها أيضًا إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Huawei Mate 40 Pro سيصل مع شاشة منحنية، وهذا ما كشف عنه تسريب الأمس للطبقة الزجاجية الواقية الخاصة بهذا الهاتف. ومع ذلك، لم يكن واقي الشاشة هذا يملك أي قطع أو ثقب، وقمنا نتيجة لذلك بوضع جميع الإحتمالات، بما في ذلك تبني تكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة.

الآن كشفت لنا أولى الصور الحاسوبية للهاتف Huawei Mate 40 Pro أن هذا الأخير سيضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة مما يذكرنا بتصميم الهاتف Huawei Mate 40 Pro. يوجد مستشعران على الأقل في الأعلى، أحدهما عبارة عن ليزر الأشعة تحت الحمراء، ولكن الغرض من المستشعر الآخر لا يزال مجهولاً.

سيتمسك الهاتف Huawei Mate 40 Pro بالوحدة الدائرية التي تحوي جميع الكاميرات في الخلف. ومع ذلك، على عكس الهاتف Huawei Mate 30 Pro، نرى هذه المرة أزرار فعلية على الجانب، فوق زر التشغيل. وعلى ما يبدو، قررت شركة Huawei التخلي عن تكنولوجيا اللمس.

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الجوانب المنحنية ليس مفاجئة، ولكن المثير للإعجاب أكثر هو مدى نحافة إطار الشاشة في هذه الصور. يحتوي الجزء العلوي والسفلي من الشاشة على شريط أسود نحيف لتذكيرك بمكان بداية الشاشة ونهايتها، ولكن على الجانبين، فهي عمليًا شاشة كاملة.

نحن أيضًا واثقون من أنه لن يكون هناك أي حل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن الهاتف Huawei Mate 40 Pro سيستمر في العمل من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. تشير ملاحظاتنا إلى أن الشركة الصينية تعمل بشكل أفضل مع مرور الوقت وتقوم بتطوير حزمة Huawei Mobile Services الخاصة بها على نحو أفضل، مما يعني أننا قد نضطر إلى إعادة النظر في إستنتاجاتنا بشأن العيش مع هاتف من شركة Huawei.