شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سحابة ضخمة وغريبة تجوب أجواء المريخ يراقبها البشر منذ أكثر من 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب كاميرا مثبتة على مركبة إكسبرس الفضائية تدور فى مدار المريخ أنتجتها وكالة الفضاء الأوروبية سحابةً طويلةً غامضةً، وتثير السحابة الاستغراب لأنها تحلق فوق بركان جبل آرسيا بالقرب من منصف الكوكب، وتابعت المركبة الفضائية إلى جانب مركبات أخرى تطور هذه السحابة منذ نشأتها فى العام 2009، وأظهرت الصور الحديثة التى نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية استمرارية وجود هذه السحابة.

نفت المسوحات وجود رابط بين السحابة وحدوث نشاط بركاني. فوفقًا لناسا، تعود آخر فترة نشاط بركانى للجبل لخمسين مليون عامًا مضت.

لكن العلماء يظنون أن السحابة تتشمل من ماء ثلجى يتدفق على جانبى البركان، ويصل طول السحابة التى شوهدت فى الصور التى التقطتها كاميرا المراقبة البصرية لمركبة مارس إكسبرس إلى نحو 1800 كيلومترًا.

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لا يستمر وجود هذه السحابة طويلًا، فهى تبدأ فى كل عام مريخى وقت الانقلاب الجنوبى -وهذا يعادل 21 ديسمبر على الأرض- فى النمو لبضع ساعات كل يوم ثم تتلاشى مجددًا.

وقال خورخى هيرنانديز-بيرنال مرشح الدكتوراه من جامعة الباسك وقائد الدراسة عن السحابة الغامضة فى بيان لوكالة الفضاء الأوروبية: "تتشكل السحابة الطويلة كل عام مريخى أثناء موسم الانقلاب الجنوبى وتعاد دورتها كل ثمانين يومًا أو أكثر بوجود دورة يوم سريعة،" وأضاف: "لكننا لا نعرف بعد إن كانت الغيوم بهذا الحجم عادةً."

وسمح مجال الرؤية الواسع للكاميرا بالتقاط هذه الصور خلال المراقبة السنوية.