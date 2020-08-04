شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 مع إصدار نسخة بشاشة 6,1 بوصة أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة آبل مؤخرًا تأجيل إصدار iPhone 12 حتى أكتوبر على الأقل نتيجة لتأخيرات الإنتاج، لكن تقريرًا جديدًا يقول إن الإطلاق سيتم تقسيمه على مرحلتين، فمن المقرر أن تطرح الشركة الأمريكية أربعة هواتف ذكية هذا العام، وكشفت مصادر ضمن سلسلة التوريد أن الطرازين مقاس 6.1 بوصة سيصلان إلى السوق أولاً.

ويقال إن شحنات الجهاز جارية، وستتبعها أجهزة بحجم 6.7 و5.4 بوصة فى أواخر أغسطس، إذ يأتى هذا التأخير نتيجة لوباء فيروس كورونا الذى أجبر شركة آبل على إغلاق مصانعها فى الصين فى وقت سابق من هذا العام، فى محأولة للحد من انتشار ألفيروس.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كان سبتمبر هو الشهر المحدد الذى تطلق فيه أبل الجيل القادم من iPhone، ولكن الأزمة الصحية المستمرة وقيود السفر أجبرت الشركة على تغيير الخطط، وأعقب تأكيد التأخير الشائعات التى وزعها المسرب جون بروسر الشهر الماضى على أنه سيتم إصدار أجهزة iPhone وiPad الجديدة فى أكتوبر، ومع ذلك، أكدت شركة آبل صحة الشائعات خلال مكالمة الأرباح الأخيرة فى نهاية يوليو.

Advertisements

ونقلت وكالة أكسيوس عن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة آبل قوله فى مؤتمر عبر الهاتف: "نعتقد أنه سيكون لدينا موسم قوى للعودة إلى المدرسة".

تم نشر أخبار إطلاق هواتف أبل على مرحلتين بواسطة Digitimes، والتى كشفت عن خطط سلسلة التوريد لشركة أبل بشأن تلقى الطلبات لمكونات iPhone الجديدة فى الربع الرابع- بعد أسابيع قليلة من المعتاد.

وجاء بالتقرير: "قد تطلق أبل هواتف iPhone 5G الخاصة بها على مرحلتين، مع طرازين مقاس 6.1 بوصة فى الأول وأجهزة أخرى مقاس 6.7 و5.4 بوصة فى الثانية."

وبحسب ما ورد تقول مصادر لم تذكر اسمها ضمن سلسلة التوريد أن شحناتهم لجهاز iPhone مقاس 6.1 بوصة قد بدأت بألفعل، وهذه الشحنات هى من اللوحات الرئيسية SLP، ومن المقرر الآن أن تبدأ الشحنات لأجهزة iPhones المتبقية فى أوآخر أغسطس.