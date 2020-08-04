تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo K7 5G بمعالج Snapdragon 765G وكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo اليوم أحدث إصدار من هواتف 5G المتوسطة بعنوان Oppo K7 5G، والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وسعر 285 دولار.

يتميز هاتف Oppo K7 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تأتي ميزة إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، أيضاً تضم الشاشة نتوء علوي للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

يدعم هاتف Oppo K7 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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كما يتميز هاتف Oppo K7 5G بسماكة 7.96مم، كما يزن الهاتف 180 جرام، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4025 mAh، مع منفذ USB C للشحن وشاحن بقدرة 30W.

هاتف Oppo K7 5G يضم مدخل 3.5 مم، كما يدعم تقنية NFC، وتقنية Hyper Boost 3.0 لآداء أفضل في الألعاب، أيضاً ينطلق الهاتف بتقنية Link Boost 2.0 التي تتيح إستخدام شبكات 5G و Wi-Fi لدعم إتصال سريع بالشبكات.

ويتوفر هاتف Oppo K7 5G في 11 من أغسطس بسعر 285 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 330 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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