تكنولوجيا: vivo تستعد للإعلان عن هاتف iQOO 5 بقدرة شحن 120W في 17 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo إعلان تشويقي جديد اليوم تؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم في 17 من شهر أغسطس الجاري لكشف النقاب عن هاتف iQOO 5 بقدرة شحن 120W.

كشفت علامة iQOO التجارية عن تقنية الشحن السريع بقدرة 120W خلال الأسبوع الماضي، والذي يدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 15 دقيقة فقط، واليوم تستعد الشركة لإطلاق تقنية الشحن الجديدة مع iQOO 5 لاحقاً هذا الشهر.

ويؤكد الملصق الإعلاني الذي نشر من iQOO على Weibo اليوم على تقنية الشحن السريع بقدرة 120W الذي يدعم شحن البطارية خلال 15 دقيقة فقط، لذا سيكون هاتف iQOO 5 أول إصدار للشركة بتقنية الشحن الجديدة.

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ولقد جاءت تسريبات مصورة سابقة عبر Digital Chat Station لتكشف عن تصميم إصدار iQOO القادم من الهواتف الذكية، والذي يدعم تقنية شحن 120W، لذا من المتوقع أن تعود الصورة لهاتف iQOO 5 المرتقب.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف iQOO 5 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865، مع سعة تخزين UFS 3.1، وذاكرة عشوائية في LPDDR5، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بميزة always-on display، مع معدل تحديث في الشاشة 120Hz، لذا نترقب حدث vivo القادم لمزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار.

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