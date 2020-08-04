تكنولوجيا: Olympus تكشف عن كاميرة E-M10 IV بدون مرآة داخلية وسعر 699 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Olympus اليوم عن كاميرة E-M10 IV التي تنطلق بمستشعر عالي الدقة، وشاشة قابلة للتدوير إلى الأسفل لتصوير السيلفي، كما تأتي بمنفذ USB للشحن، و تنطلق بسعر 700 دولار تقريباً.

تأتي كاميرة O-MD E-M10 Mark IV في فئة الكاميرات منخفضة التكلفة من كاميرات Micro Four Thirds بدون مرآة داخلية، مع تحسينات في المستشعر وشاشة الكاميرة.

تتميز كاميرة E-M10 IV بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، مع ترقية إلى معالج الصور TruePic VIII، حيث تستبدل شركة Olympus المستشعر المميز للإصدار السابق بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الإصدار الجديد المستشعر ذاته المستخدم في كاميرة الشركة المتوسطة OM-D E-M5 Mark III.

ومن المقرر أن تدعم كاميرة E-M10 IV إلتقاط صور بوضوح وأعلى جودة، مع تشويش أقل عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يأتي نظام التركيز التلقائي للكشف عن التباين فقط، إلا أن Olympus تقدم نظام التركيز بآداء أفضل في هذا الإصدار.

أيضاً يدعم معالج الصور الجديدة في كاميرة E-M10 IV التركيز بآداء أسرع عند التصوير المستمر، لدعم المستخدم بتجربة تصوير بأعلى جودة عند تصوير موضوع متحرك، إلا أن كاميرة E-M10 IV تدعم تصوير مستمر عند 5 إطارات لكل ثانية فقط، مع التركيز التلقائي المستمر، ونظام تعريض تلقائي.

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كما تشمل التحسينات المقدمة من Olympus في كاميرة E-M10 IV الشاشة القابلة للطي إلى الأسفل، وهي ميزة تدعم المستخدمين في تصوير السيلفي، أو لدعم مدوني الفيديو.

من جانب أخر تتوافق المواصفات الأخرى في كاميرة E-M10 IV مع إصدار الشركة السابق، حيث تأتي بتصميم رائع، مع تثبيت خماسي المحاور مدمج في هيكل الكاميرة.

كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، إلا أن الكاميرة لا تتضمن ميكروفون أو مدخل للسماعات لتسجيل الفيديو، كما تضم شاشة OLED EVF تدعم 2.36 مليون نقطة، أيضاً تضم الكاميرة فتحة واحدة لبطاقة UHS-II، كما تدعم بطارية الكاميرة تصوير حتى 360 لقطة، أيضاً تدعم الكاميرة الشحن عبر منفذ micro-USB.

يذكر أن كاميرة Olympus O-MD E-M10 تتوفر للحجز المسبق اليوم بسعر 700 دولار لهيكل الكاميرة فقط، أو 800 دولار مع عدسات M.Zuiko Digital EDمن 14 إلى 42مم، مع فتحة عدسات F/3.5-5.6 EZ، على أن يبدأ شحن الكاميرة للمستخدمين في سبتمبر من هذا العام.

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