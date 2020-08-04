الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia C3 مع شاشة بحجم 5.99 إنش، ويُكلف 100$

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد يُدعى Nokia C3 ينتمي إلى الفئة المتدنية. هذا الهاتف سيصل إلى السوق باللونين الأزرق والذهبي، وسيكون متاحًا للطلب المسبق في الصين يوم 13 أغسطس مقابل 100 دولار أمريكي.

الهاتف Nokia C3 الجديد يضم شاشة بحجم 5.99 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Unisoc SC9863 بتردد 1.6GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3040mAh تدعم الشحن بقوة 5W.

الهاتف Nokia C3 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن زر خاص لفتح المساعد الرقمي Google Assistant أو التطبيقات الأخرى بسرعة. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 من جوجل.