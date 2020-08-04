صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Huawei Mate 40 مع كاميرا ضخمة

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم نحن هنا مع دفعة جديدة من الصور الحاسوبية التي قيل بأنها تجسد لنا الهاتف Huawei Mate 40 الرائد القادم من شركة Huawei. ومع ذلك، نعتقد أن هذا قد يكون Huawei Mate 40 Pro أيضًا، أو حتى +Huawei Mate 40 Pro، فقد تردد أن شركة Huawei تعتزم محاكاة الإستراتيجية التي قامت بها مع تشكيلة Huawei P40 Series في تشكيلة Huawei Mate 40 Series من خلال إطلاق ثلاث طرازات رائدة من هذا الهاتف.

على أي حال، دعونا نفترض أن هذا هو الهاتف Huawei Mate 40 العادي. كما تلاحظون، هذا الهاتف سيضم وحدة دائرية كبيرة في الواجهة الخلفية تضم ثلاث كاميرات، وما يبدو أنه مستشعر LiDAR الذي رأيناه من قبل في iPad Pro 2020. خارج وحدة الكاميرات، نرى فلاش LED ضخم.

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في الأمام، نلاحظ إختفاء القطع الكبير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة وتعويضه بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، وهذا التصميم يذكرنا بالتصميم الذي تم تبنيه في الهاتف Huawei P40 Pro.

هذه الصور الحاسوبية تؤكد لنا كذلك أن شاشة الهاتف Huawei Mate 40 ستكون منحنية الطرفين، ولكنها لن تكون منحنية بقدر شاشة الشلال للهاتف Huawei Mate 30 Pro الحالي. ووفقا لمصدر هذه الصور، فقد ذكر أن أبعاد الهاتف Huawei Mate 40 ستبلغ 158.6 × 72.5 × 8.9 ملمتر، وأن حجم شاشته سيبلغ 6.4 إنش.