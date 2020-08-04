شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تضاعف مبيعات ألعاب PS4 خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفق المستخدمون الكثير من المال على ألعاب الفيديو خلال جائحة "فيروس كورونا"، إذ كشفت التقارير عن بيع 91 مليون لعبة PS4 خلال فترة الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020، حيث تمثل هذه زيادة بنسبة 83 في المئة على مبيعات 49.8 مليون التي أعلنت عنها في نفس الربع من العام الماضي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد تمسك العديد من مالكي PS4 بأجهزتهم، لذلك ليس من الغريب أن نسمع أن 74 بالمئة من الألعاب تم شراؤها رقميًا في الربع الأخير، وبالإضافة إلى ذلك، فإن PS Plus - وهي خدمة اشتراك مطلوبة لتشغيل ألعاب PS4 عبر الإنترنت - تبلغ الآن 44.9 مليون عضو، مقارنة بـ 41.5 مليون في نهاية الربع الأخير.

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وقد باعت الشركة 1.9 مليون وحدة تحكم PS4 خلال فترة الثلاثة أشهر، وهو ارتفاع عن الربع السابق (1.4 مليون) ولكن بانخفاض 41 في المئة عن نفس الربع من العام الماضي (3.2 مليون)، وسيتم استبدال نظام PS4 قريبًا بـ PS5 ، الذي لا يزال من المقرر طرحه في موسم العطلات هذا.

وقد حقق قسم الألعاب مبيعات بلغت 606 مليار ين (حوالي 5.7 مليار دولار) خلال الربع ، ارتفاعًا من 457 مليار (ما يقرب من 4.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد شهد كل جزء تقريبًا من أعمال سوني، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والكاميرات والأفلام انخفاضًا سنويًا، لكن الربع لم يكن سيئا بالنسبة للشركة، حيث بلغت مبيعات الشركة الإجمالية 1.97 تريليون (حوالي 18.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.92 تريليون (حوالي 18.1 مليار دولار) العام الماضي، ومع ذلك ، بلغ الدخل التشغيلي 228 مليار دولار (حوالي 2.15 مليار دولار) ، بانخفاض من 230 مليار (حوالي 2.18 مليار دولار) خلال الربع نفسه من العام الماضي.