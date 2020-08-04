شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة صينية: الصين تتوعد الولايات المتحدة حال إجبار TIKTOK على بيع الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة تشاينا ديلي إن الصين لن تقبل "سرقة" شركة تكنولوجيا صينية، وهي قادرة على الرد على تحرك واشنطن لدفع ByteDance لبيع تطبيق الفيديو القصير TikTok إلى مايكروسوفت، وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة "إن البلطجة" الأمريكية لشركات التكنولوجيا الصينية كانت نتيجة لرؤية واشنطن المحصلة "الأمريكية أولاً" ولم تترك للصين أي خيار سوى "الخضوع أو القتال المميت في عالم التكنولوجيا".

وأضافت ان الصين لديها "الكثير من الطرق للرد اذا نفذت الادارة خطتها وسحقتها"، وقالت شركة مايكروسوفت يوم الإثنين إنها تجري محادثات مع ByteDance لشراء أجزاء من TikTok بعد أن عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسار خطة حظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأمهل الشركات 45 يومًا للتوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال عطلة نهاية الأسبوع إن ترامب سيتخذ إجراءً قريبًا ضد شركات البرمجيات الصينية التي تشارك بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية، وقالت صحيفة جلوبال تايمز ، التي تدعمها الحكومة أيضًا ، إن معاملة الولايات المتحدة لبايت دانس وهواوي تكنولوجيز، المدرجة الآن في القائمة السوداء التجارية الأمريكية ، تشير إلى جهود الولايات المتحدة لفصل اقتصادها عن الصين.

وأضافت أن الصين لديها "قدرة محدودة" على توفير الحماية لهذه الشركات الصينية بالانتقام من الشركات الأمريكية لأن الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق التكنولوجي والتأثير مع حلفائها، وقالت في افتتاحية "انفتاح الصين على العالم الخارجي وتفكيك استراتيجية الفصل الأمريكية يجب أن تكون أولويات"