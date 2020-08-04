شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستأجر مقرا جديدا بنيويورك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأجر فيس بوك جميع المساحات المكتبية فى مبنى فارلى التاريخى، وهو مكتب بريد سابق فى مانهاتن، فى صفقة تمثل توسعًا كبيرًا فى عمليات الشركة التجارية فى المدينة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن شروط الصفقة من قبل شركة فيس بوك ومالك أغلبية العقار Vornado Realty Trust.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الشركتان فى بيان إن فيس بوك وافق على استئجار 730 ألف قدم مربع فى فارلى، وهو مبنى يشغل كتلة مزدوجة واسعة تواجه نينث أفينيو عبر الشارع من ماديسون سكوير جاردن، وقالت متحدثة باسم فيس بوك إن فارلي ستكون مركزًا للتكنولوجيا والهندسة ستسمح للشركة بتنمية فرقها فى نيويورك التى كانت موجودة من قبل فى مقر الشركة فى سان فرانسيسكو ومينلو بارك فى كاليفورنيا.

وقال متحدث فيس بوك إنه من المتوقع افتتاح المساحة المستأجرة فى مبنى فارلى فى أواخر عام 2021، وقالت إن مانهاتن هي أكبر عملية أجراها فيس بوك للاستحواذ فى الساحل الشرقي، ولديها أكثر من 4000 موظف، أكثر من نصفهم من المهندسين، وقال ستيفن روث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورنادو، إن عقد الإيجار يعزز مكانة نيويورك باعتبارها المركز التكنولوجي الثاني في البلاد.

ورفضت المتحدثات باسم كل من فيس بوك وفورنادو مناقشة تفاصيل الصفقة، التي طالما روجت لها وسائل الإعلام.