شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترسل سائحين فضائيين إلى المحطة الدولية نهاية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق سائحان فضائيان إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية العام المقبل على متن مركبة فضائية روسية مأهولة، وأعلن ذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دون أن يذكر اسمى السائحين اللذين سيكشف عنهما مطلع العام المقبل.

وأوضح أن السائحين الفضائيين سينطلقان إلى المحطة الفضائية بموجب اتفاقية وقعتها شركة "جلاف كوسموس" الروسية للتعاون الفضائى مع شركة Space Adventures الأمريكى وأضاف أن شركة "جلاف كوسموس" تجرى حاليا محادثات مع شركات أجنبية أخرى بشأن السياحة الفضائية، حسب روسيا اليوم.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن شركته وقعت فى فبراير عام 2019 مع الشركة الأمريكية أتفاقية إطلاق السائحين الفضائيين نهاية عام 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبة فضائية روسية مأهولة.

جدير بالذكر أن القسم الروسى فى المحطة الفضائية الدولية يتسع فى الوقت الراهن لـ3 رواد فقط، أما بعد أن تطلق نهاية العام المقبل وحدة "ناؤوكا" الروسية الجديدة الحديثة وتلتحم بالمحطة الفضائية فسيزداد هذا العدد إلى 5 أفراد.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية كانت قد أفادت فى وقت سابق بأن أحد السائحين الفضائيين سيخرج إلى الفضاء المكشوف، كما أنها أعلنت أن شركة "جلاف كوسموس" الروسية التى تتولى التعاون الدولى الفضائى تعمل بالتعاون مع "روس كوسموس" على تخفيض سعر الرحلات الفضائية السياحية لتنافس شركتى "سبيس إكس" و"بوينج" اللتين أعلنتا أيضا عن جاهزيتما لإطلاق السياح الفضائيين إلى المحطة الفضائية.