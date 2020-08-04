شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يستعد للكشف عن خوذته الجديدة للواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مواقع مختصة بشئون التقنية أن شركة "فيس بوك" قد تطلق قريبا جيلها الثانى من خوذOculus Quest التى تعمل بتقنيات الواقع الافتراضى، وتبعا للصور والمعلومات التى سربت عن هذه الخوذ نلاحظ أنها ستأتى بتصميم مختلف قليلا عن تصميم خوذ Oculus Quest الحالية، وستحصل نظاراتها التى تثبت على الرأس بهيكل مزود بملحقات مطاطية مرنة ليتناسب مع وجوه مختلف المستخدمين.

كما من المفترض أن تحصل نظارات هذه الخوذ على عدسة كبيرة بدلا من العدستين كما هو الحال فى Oculus Quest من الجيل الأول، وأن يكون تردد شاشة الـ OLED فى هذه العدسة 90 أو 120 هيرتزا، لتصبح قدراتها أفضل فى التعامل مع الصور والفيديوهات بسرعة، ودقة عرض الشاشة (1440/1600) بيكسل، حسب روسيا اليوم.

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وستحصل Oculus Quest 2 أيضا على قبضات جديدة مزودة بتقنية تعقب حركة اليد للتحكم بألعاب الواقع الافتراضى، وستزود هذه القبضات بأجهزة تجعلها تهتز بما يتناسب مع الحركة لمنح المستخدم شعورا من الواقعية أثناء اللعب، إضافة إلى بطاريات داخلية بسعة 3648 ميلى أمبير، أما أسعارها فمن المفترض أن تتراوح ما بين 500 و700 دولار.

جدير بالذكر كشفت تسريبات جديدة عن صورة قيل إنها لنظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest القادمة من فيس بوك، حيث كشف التقرير أن موعد الكشف الرسمي عنها في 15 سبتمبر المقبل، فيما قد كشف تقرير سابق عن صورة على منصة Reddit تظهر تصميم نموذجي لنظارة الواقع الافتراضي القادمة مما يزيد من دقته بشكل عام.

كذلك فقد شملت التسريبات أذرع التحكم التى طرأ عليها تغييرات فى التصميم كما تظهر الصورة المسربة باعتماد أذرع تحكم تدعم اللمس ومشابهة لـRift CV1.