تكنولوجيا: سناب شات يجلب أحد مميزات تطبيق TikTok الشهيرة في خريف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد تطبيق Snapchat لإضافة ميزة جديدة في تحديث جديد ينطلق في خريف هذا العام، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى مقاطع الفيديو على غرار الميزة المقدمة في تطبيق TikTok.

تسعى الكثير من تطبيقات التواصل الإجتماعي إلى تبني المميزات المقدمة في تطبيق الفيديو الشهير TikTok، وتطبيق Snapchat يستعد أيضاً لجلب أحد مميزات تطبيق TikTok للمستخدمين.

يواجه مطوري تطبيق TikTok الكثير من العقبات في الفترة الأخيرة، بشكل خاص مع تهديدات ترامب الأخيرة وخطط Instagram لإطلاق تطبيق منافس لتطبيق TikTok خلال الأسابيع المقبلة، كما تستعد شركة Snap أيضاً لجلب أحد مميزات TikTok لتطبيق سناب شات.

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وتنطلق ميزة سناب شات الجديدة في خريف هذا العام لمستخدمي اللغة الإنجليزية في التطبيق، كما تتوفر في نيوزيلندا وأستراليا بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن تدعم هذه الميزة مستخدمي تطبيق سناب شات للإبداع وإبتكار مقاطع فيديو مميزة على غرار TikTok.

من جانب أخر لن تأتي ميزة إضافة الموسيقى لمقاطع الفيديو بنفس التجربة كاملة المقدمة في تطبيق TikTok، حيث لن تدعم الميزة في البداية إظهار مقاطع الفيديو الأخرى التي تتميز بنفس الأغنية، أيضاً لن تتوفر قائمة لإظهار مقاطع الفيديو التي تتضمن موسيقى، وهي من الملامح الرئيسية لميزة إضافة الموسيقى لمقاطع الفيديو في تطبيق TikTok.

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