آبل ترغب في تحويل هواتف iPhone الخاصة بنا إلى محطات للدفع

فاطمة أيت طالب - دبي - تكمن المشكلة في بعض حلول الدفع عبر الأجهزة المحمولة في أنها تتطلب أن تتبنى المتاجر أجهزة أو برامج جديدة. قد لا يكون هذا بالضرورة مشكلة بالنسبة للمتاجر الكبيرة، ولكن بالنسبة للمتاجر الصغيرة، فقد تكون التكلفة الإضافية آخر ما يرغبون في دفعه.

ومع ذلك، فإن الخبر السار لعملاء Apple Pay هو أنه يبدو أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على شركة ناشئة تُدعى Mobeewave، وهي شركة طورت تكنولوجيا تسمح للأجهزة المحمولة مثل iPhone بالعمل كمحطات للدفع عبر الأجهزة المحمولة من خلال إستخدام تقنية NFC.

وهذا يعني أنه يمكن للمتاجر الصغيرة إستخدام الأجهزة المحمولة الحالية مثل هواتف iPhone الخاصة بهم لتحويلها إلى محطة للدفع عن طريق Apple Pay. وهذا يعني أيضًا أن المزيد من المتاجر يمكنها دعم خدمة Apple Pay، وربما حتى البائعين على جانب الطريق الذين يمكنهم إستخدام هواتف iPhone الخاصة بهم لقبول المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة. هذا في الواقع ليس مفهومًا جديدًا حيث أن Square طورت حلولاً مماثلة في الماضي.

ومع ذلك، فإن حلول Square تتطلب من المتاجر إمتلاك أجهزة إضافية، في حين أن تقنية Mobeewave لا تقوم بذلك. يمكن أيضًا أن يسهل ذلك إجراء عمليات الدفع المباشرة ( P2P )، وبالتالي جعل اللقاءات أكثر أمانًا أثناء الشراء من البائعين على منصات Craigslist أو Facebook، أو تسهيل تحويل الأموال إلى أصدقائك.