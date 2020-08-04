اتبع هذه النصائح لإطالة عمر الحاسوب

قال الخبير الروسي أنطون كوكانوف، رئيس مركز الخبرة الرقمية، لكي يدوم الكمبيوتر المحمول لأطول فترة ممكنة ولا يفقد أداءه، فمن الضروري تشغيله بشكل صحيح، والتعامل بعناية مع القرص الصلب.
وعن سرعة عمل الحاسوب، قال كوكانوف: "حاول أن تترك فراغا في القرص الصلب من 15-30% حيث تم تثبيت نظام التشغيل. وأوضح كوكانوف أنه في كثير من الأحيان، يتم حل مشكلة التشغيل البطيء للكمبيوتر المحمول ببساطة عن طريق إضافة وحدة ذاكرة وصول عشوائي أخرى أو تحويل الملفات الكبيرة على قرص صلب خارجي.
وأشار الخبير إلى إحدى أسهل طرق التشخيص هي تشغيل "Task Manager" باستخدام مجموعة المفاتيح CTRL + ALT + Del. مع ذلك، يمكنك رؤية مقدار وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.
ويوصي خبراء آخرون بعدم إبقاء اللابتوب موصولًا بالشحن، كون بطاريات الحواسيب الحديثة هي من نوع الليثيوم. وعلى الرغم من أن الحواسيب مجهزة بدارة تحكم لمنع الشحن الزائد إلا أن هذه الدارة قد تتضرر، مما يعني استمرار شحن البطارية بدون توقف وارتفاع حرارتها وتلفها. لذلك افصل الحاسوب عن الشحن عند امتلاء البطارية.
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