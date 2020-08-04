تكنولوجيا: HMD تعلن عن هاتف Nokia C3 منخفض التكلفة بنظام تشغيل Android 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD اليوم عن هاتف Nokia C3 منخفض التكلفة وبنظام تشغيل Android 10، ومعالج Unisoc SC9863A، كما يضم شاشة بحجم 5.99 إنش، على أن يتوفر في السوق الصيني في 13 من أغسطس بسعر 100 دولار.

يضم هاتف Nokia C3 شاشة بحجم 5.99 إنش بجودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.6GHz، مع نظام تشغيل Android 10، ويأتي بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Nokia C3 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3040 mAh، ويضم الهاتف زر Xpress يدعم تنشيط مساعد جوجل الرقمي عبر النقر المزدوج، أو أحد التطبيقات عبر الضغط المطول.

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مواصفات هاتف Nokia C3

شاشة بحجم 5.99 إنش بجودة عرض HD بلس أو 1440 في 720 بيكسل

معالج Unisoc SC9863A ثماني الأنوية، بسرعة 1.6GHz، مع كرت شاشة IMG8322.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت في سعة eMMC 5.1، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 400 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 10

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، مع فلاش LED

كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

مدخل 3.5مم للسماعات، مع راديو FM

قياسات الهاتف 159.9 في 77 في 8.69مم، مع وزن 184.5 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، والبلوتوث 4.2، وWi-Fi 802.11 b/g/n، كما يضم منفذ micro USB

بطارية بقدرة 3040 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nokia C3 في السوق الصيني بدءاً من 13 من أغسطس بسعر 100 دولار، على أن ينطلق الهاتف للأسواق بألوان الأزرق والذهبي.

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